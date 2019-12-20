Иллюстрация Васи Ложкина





Это произошло на Форуме индивидуальных предпринимателей сферы торговли «Бизнес-Итоги 2019 – Перспективы 2020», пишет gazetaby.com





– Не знаю ни одного российского региона, где было как в Германии: буква закона, независимый суд, все в равных условиях, – рассказал Ярослав Романчук в своем выступлении. – Россия – это страна, состоящая из почти 90 феодальных субъектов, каждый их которых мутит свою воду.





Если вы думаете, что подписав какие-то бумаги, вдруг начнется у нас замечательная работа, то ошибаетесь. Придут ребята, которые могут купить по миллиону квадратных метров нашей земли, сделают свои фирмы и ваше место на рынке станет еще меньше.





Или вы думаете, что будете как Чечня доить российский бюджет на три милиларда долларов в год? Или как Крым? Я очень в этом сомневаюсь.





Сомневаюсь, что в Кремле в отношении белорусов будет такое решение: вы же страна средних доходов, делайте сами.





А как делать, если всеми основными расходами будут управлять в Кремле? Если Ротеберги будут строить у нас дороги, если Ковальчуки будут здесь делать банки?



