Трамп призвал начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса по импичменту в сенате Конгресса США.





"Демократы не обеспечили мне должного процесса в палате представителей – ни юристов, ни свидетелей, ничего. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!" – написал глава Белого дома в Twitter

Трамп подчеркнул, что сторонники Демократической партии "не смогли получить ни единого голоса республиканцев в поддержку их мошеннического импичмента".









"Республиканцы никогда еще не были так едины! У демократов такие плохие доказательства по делу, что они даже не хотят участвовать в процессе!", – добавил американский президент, пишет korrespondent.net

Напомним, 18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.





Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.





Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.



