Немецкие политики также призвали к всестороннему расследованию исчезновений.





В этой «очень темной главе истории Беларуси» нужно прояснить все факты, заявил DW Юрген Хардт, внешнеполитический эксперт фракции консерваторов в бундестаге.





Контактами с Минском в бундестаге занимается германо-белорусская парламентская группа.





«В интересах семей жертв мы приветствуем конструктивное расследование этих дел», - отметил зампредседателя этой группы Оливер Качмарек.









По его словам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую он представляет, на всех переговорах с госорганами Беларуси «подчеркивает важность защиты прав человека».





Политик предостерег от поспешных выводов до завершения расследования, провести которое нужно с соблюдением международных правовых стандартов.





Сам же Юрий Гаравский рассказал DW, что после публикации интервью «почувствовал облегчение» и надеется, что теперь «соотношение сил в Беларуси изменится».