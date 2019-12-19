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Немецкие политики призвали к всестороннему расследованию исчезновений критиков Лукашенко

В Германии отреагировали на признания экс-бойца СОБРа Гаравского.

Немецкие политики также призвали к всестороннему расследованию исчезновений.

В этой «очень темной главе истории Беларуси» нужно прояснить все факты, заявил DW Юрген Хардт, внешнеполитический эксперт фракции консерваторов в бундестаге.

Контактами с Минском в бундестаге занимается германо-белорусская парламентская группа.

«В интересах семей жертв мы приветствуем конструктивное расследование этих дел», - отметил зампредседателя этой группы Оливер Качмарек.


По его словам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую он представляет, на всех переговорах с госорганами Беларуси «подчеркивает важность защиты прав человека».

Политик предостерег от поспешных выводов до завершения расследования, провести которое нужно с соблюдением международных правовых стандартов.

Сам же Юрий Гаравский рассказал DW, что после публикации интервью «почувствовал облегчение» и надеется, что теперь «соотношение сил в Беларуси изменится».
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