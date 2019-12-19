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В Минске прошла акция в память Площади-2010 и солидарности с политзаключенными

Вечером 19 декабря возле Красного костела в центре Минска прошла немногочисленная акция в память о Площади-2010.

Анархист Дмитрий Полиенко со своими соратниками поставили свечи у костела. В акции также приняли участие экс-кандидат в президенты Николай Статкевич и активисты из оргкомитета партии "Народная Грамада", передает Радио "Свобода".

В акции приняло участие около 20 активистов. Милиционеры в штатском следили за событиями, но не вмешивались.

Статкевич выразил надежду, что Площадь-2020 будет победоносной. По его мнению, московские власти хотят поменять руководителя Беларуси на более лояльную Кремлю фигуру. Белорусы, считает Статкевич, должны сами изменить Лукашенко, чтобы он не сдал независимость страны.


Дмитрий Полиенко с Анастасией Гусевой и другими активистами возложили к скульптуре Святого Юрия возле Красного костела портреты правозащитника Михаила Жемчужного, активиста Святослава Барановича, Ильи Воловика и Вадима Бойко, осужденных по "делу антифашистов", и анархиста Никиты Румянцева, которых активисты считают политзаключенными.

По словам Полиенко, Румянцева обвиняют в том, что он запачкал красной краской здание Минского городского суда в знак протеста. "Его держат на Володарке уже несколько месяцев. Теперь он брошен в карцер и объявил голодовку", — рассказал Полиенко.

Акция длилась около 20 минут.
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