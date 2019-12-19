Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Меркель опередила Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев

Росту рейтинга Меркель в Украине способствовала встреча в нормандском формате.

После саммита в нормандском формате в Париже украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Меркель (положительное отношение возросло с 60 до 69%). Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет РБК-Украина.

В результате Меркель впервые за последние пять лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Александра Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев.

Кроме того, улучшилось отношение украинцев к президенту Франции Макрону (с 39 до 52%).

По данным опроса, отношение к президенту РФ Владимиру Путину не изменилось: позитивно относятся 16%, отрицательно - 72%.


Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.


Александр Лукашенко традиционно возглавляет рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года работой президента Владимира Зеленского были удовлетворены 62% украинцев, недовольны - 25%.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru