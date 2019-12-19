Кочанова: Беларусь будет вести диалог с РФ на равноправных началах
Беларусь в переговорах с Россией рассчитывает на взаимодействие на равноправных началах.
Об этом заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова 19 декабря, передает корреспондент БЕЛТА.
На 20 декабря в Санкт-Петербурге назначены переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина по поводу дальнейшей интеграции между Беларусью и Россией.
Комментируя переговоры, Кочанова, которая до недавнего времени возглавляла Администрацию президента, заявила: "В диалоге с российской стороной Беларусь нацелена на конструктивное взаимодействие, и самое главное — на равноправных началах. На этом постоянно акцентирует внимание президент Беларуси Александр Лукашенко".
Интеграция Беларуси и России, по ее словам, должна идти с учетом национальных интересов. "Главное — это равные условия для субъектов хозяйствования, равный доступ к рынкам без исключений и ограничений", — пояснила Кочанова.
В 2020 году Беларусь будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. По словам спикера Совета Республики, действия нашей страны будут направлены "на реализацию четырех основных свобод объединения: передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы".
18:10 19/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение