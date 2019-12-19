Почему нет оперативной реакции? Ждут, как прокомментирует эту тему Александр Лукашенко? Ждут отмашки возобновить расследование уголовных дел?





- В Уголовно-процессуальном кодексе сказано, что любое сообщение о преступлении является основанием для возбуждения уголовного дела, - говорит «Белорусскому партизану" правозащитник Олег Волчек. – Было много разных зацепок и свидетельств, но впервые появился человек, который говорит об этих преступлениях от первого лица.





Я тоже удивлен, что нет пресс-конференции, нет реакции Следственного комитета, Генеральной прокуратуры.





А обвинения ведь выставлены очень серьезные. Фактически Юрий Гаравский обвинил белорусскую власть в преступлениях против человечности. Из слов Гаравского ясно видно, что заказ на убийства отдавали чиновники самого высокого уровня.





Безусловно, сегодня все ждут реакции белорусских властей. И такое долгое молчание – это удар, в том числе, и по имиджу страны. Тема разошлась очень широко! Я знаю, что в отдельных государствах уже парламентарии обсуждают эту тему, потому что их волнует, что в Европе находится серьезный свидетель и соучастник тяжких преступлений.





А белорусские депутаты, кстати, тоже молчат.





Все ждут, видимо, пока выскажется Александр Лукашенко. И тогда уже начнут и прокуроры, и депутаты якобы свое мнение будут транслировать.





Сегодня эта тему обсуждают все без исключения. И молчание – в данном случае это или растерянность или признание вины.





Власть знает, что случилось с Захаренко, Гончаром, Красовским и Завадским. Но, видимо, не знает, как сегодня комментировать эту тему. Первые ответы того же Дмитрия Павличенко были очень неуклюжими. И на это тоже надо как-то реагировать!





В любой другой стране уже на второй день собрали бы консилиум правоохранительных органов, обратились бы за содействием в Интерпол или к правоохранителям той страны, где сейчас находится важный свидетель, выехали бы туда, опросили его. И, безусловно, сделали бы какое-то заявление для общественности.









«Белорусский партизан" поговорил с одним из бывших следователей, который некоторое время занимался расследованием дел о громких исчезновениях.





- В принципе, ничего нового Юрий Гаравский не сказал, - говорит человек, не понаслышке знакомый с материалами уголовных дел и попросивший не упоминать его имя в прессе. – Хотя даже для меня новой деталью стало, например, то, что у Виктора Гончара не было нескольких пальцев на одной ноге…





- Как должен действовать Следственный комитет после признаний Гаравского?





- Однозначно должны возобновить следствие и хотя бы проверить его показания. Ведь он называет конкретные фамилии СОБРовцев, которые участвовали в убийствах. Нужно их опросить, проверить, где они были на тот момент. Хотя бы элементарная видимость работы должна быть!





И, честно говоря, я не понимаю, почему Следственный комитет так долго молчит. В любой другой стране уже давно созвали бы какую-то пресс-конференцию, что-то сказали публике. А тут тишина полная! Чего ждут?





Думаю, реальных доказательств гораздо больше, чем знает и чем озвучил Гаравский. Просто они ждут своего часа.





- Как вы, профессиональный следователь, можете объяснить, что, например, Дмитрий Павличенко вначале одно говорил про Гаравского, а затем другое?





- На мой взгляд, ничего удивительного здесь нет. Это люди, которые уверовали в свою безнаказанность. Он и ведет себя как царь. Потому что так привык…









- Гаравскому придется нести уголовную ответственность за содеянное?





- Если ему дадут в Германии политическое убежище, то, понятное дело, Беларуси его не выдадут. А как они там будут расследовать это дело… Это убийство, преступление против человечности. Могут и там возбудить дело, расследовать. Но как все будет на практике – трудно сказать.





Поживем – увидим!