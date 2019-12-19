Чего испугались? Правозащитников тоже вызывают в милицию накануне акции за независимость
19 декабря правозащитнику «Весны» Валентину Стефановичу позвонил сотрудник Партизанского РУВД Минска Дмитрий Кондаль и пригласил явиться для дачи объяснений по поводу участия в акции протеста 7 декабря.
Правозащитник пообещал появиться там 20 декабря.
Позвонили также и председателю ПЦ "Весна" Алесю Беляцкому и предупредили о неучастии в акции, которую анонсировали на 20 декабря.
Также предупреждения получили правозащитник Дмитрий Соловьев и его жена.
17:12 19/12/2019
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