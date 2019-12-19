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"Поковыряйтесь поподробнее": у Путина спросили о дочерях и коррупции

Президент РФ Владимир Путин провел 19 декабря 15-ую по счету большую пресс-конференцию.

Напомним, на мероприятие аккредитовали рекордное количество журналистов — 1895. Однако, как рассказал «Открытым медиа» один из корреспондентов, около сотни аккредитованных сотрудников изданий не пустили в зал из-за нехватки стульев. 


Среди прочего у Путина поинтересовались и его предполагаемыми дочерьми Катериной Тихоновой и Мариной Воронцовой. Причем корреспондент ВВС Фарида Рустамова, спросившая Путина о его дочерях и их бизнесах, упомянула в этой связи и о коррупции, что очень не понравилось Путину. Он не стал отвечать на вопрос.

"Вы упомянули одну женщину, вторую. Вы же не всё рассказали. Упомянули их личные доли, объём бизнеса. Просто обозначили факт. Этого недостаточно. Вы там поковыряйтесь поподробнее и вы поймете, какой там бизнес, есть ли он как таковой и кому там что принадлежит, кто там и кому помогает", - такой был ответ.
"Белорусский партизан"
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