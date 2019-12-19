Тезисы такие:





- белорусский и русский народ практически одно и то же.





- 90% союзного договора не выполнено.





- Мы субсидируем Минск и так более чем достаточно. Кредитов выдаем кучу, рынок открыли, газ дешевле, чем всем (Газпром работает в четыре раза менее прибыльно, чем в Европе), нефть без пошлин.





- Больше субсидировать целую страну как Смоленскую область без углубления интеграции неправильно.





- Нужны общие правила и законы по налогам, бюджетам, дотаций, и нужны общие наднациональные контрольные и эмиссионные органы (это самое важное заявление), общие антимонопольные правила.





- Для продвижения нужна воля и желание. У нас они есть. На что мы можем выйти, пока неясно.





- Продолжим поддерживать Беларусь, но в диалоге. Диалог спокойный.





это самое жесткое по тональности и по сути заявление Путина за год. Как отмечает политобозреватель Артем Шрайбман, публикуя тезизы,





"Требование наднациональных органов от него еще не звучало. Минск много раз говорил, что не готов на них идти. Путин несколько раз указал Беларуси на то, что дотирует ее. Это бесит Лукашенко больше всего. Эта жесткость скорее снижает шансы на соглашение 20-го, чем повышает их", - пишет Шрайбман.