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ЗБС "Бацькаўшчына" требует обнародовать тайные договоренности с Россией

ЗБС "Бацькаўшчына" призывает белорусские власти обнародовать согласованные «дорожные карты» «углубленной интеграции» с Россией и незамедлительно отменить их в случае противоречия Конституции РБ. Соответствующее заявление принято 18 декабря.


С осени 2019 года ЗБС "Бацькаўшчына“ «с сильной тревогой следит» за углубленной интеграцией Беларуси и России.

«Атмосфера закрытости, которой сопровождается согласование этих вопросов на высшем межгосударственном уровне, порождает в обществе сильное опасение относительно угрозы государственному суверенитету и не способствует политической стабилизации белорусского общества, - говорится в заявлении. - Так, 7 и 8 декабря в столице Республики Беларусь Минске прошли уличные акции, в ходе которых неравнодушные представители гражданского общества, политических партий и движений протестовали против так называемого ”углубления интеграции", требуя обнародовать рабочие документы и приостановить упомянутые внешнеполитические процессы».

ЗБС "Бацькаўшчына“ призывает белорусское общество «не обходить вниманием вероятную угрозу суверенитету нашей страны, активизировать публичное проявление своего отношения к этому важнейшему вопросу дальнейшего существования белорусов как народа, консолидироваться для ее решения согласно декларированным в Конституции Республики Беларусь пунктам о государственном суверенитете страны». 


Организация просит белорусов зарубежья использовать все доступные средства и возможности, чтобы донести до правительств стран своего проживания важность сохранения независимости Беларуси, а также поддержать усилия белорусских граждан в отстаивании суверенитета нашей страны.
"Белорусский партизан"
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