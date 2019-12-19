Выхода нет: Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд"
Президент РФ Владимир Путин считает, что в Конституции России можно отменить оговорку про «два срока подряд»
Про это Путин заявил на пресс-конференции.
Фундаментальной и неприкосновенной президент назвал первую главу основного закона страны, остальное, по его словам «можно менять».
Он также отметил, что принимать новую Конституцию не следует.
Источник: echo.msk.ru
13:38 19/12/2019
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