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Минская милиция: акция за независимость угрожает детям

Минская милиция рассказала, зачем задерживала накануне оппозиционного политика Павла Северинца. Объяснение, как всегда, выглядит комичным.


"В связи с размещенными в сети Интернет призывами со стороны Павла Северинца о проведении несанкционированной акции на Октябрьской площади (против "углубленной интеграции" с Россией - прим. БП), сотрудниками милиции с последним проведена профилактическая беседа о недопустимости противоправных действий, направленных на незаконную агитацию сбора граждан, а также проведения несанкционированных массовых мероприятий.

Павел Северинец также проинформирован о том, что в настоящее время на территории Республики Беларусь проводится благотворительная акция «Наши дети». 

Ежедневно во Дворце Республики проходят новогодние мероприятия для детей, которые прибывают в столицу из различных регионов. В том числе и 20 декабря в здании Дворца Республики будет проводиться указанная благотворительная акция, в которой примет участие большое количество граждан.

Проведение несанкционированного мероприятия представляет угрозу безопасности детей и их родителей. 

Правоохранителями Павел Северинец был предупрежден об административной ответственности в случае призывов к сбору на площади. 

Кроме того, он предупрежден о том, что со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей, прибывших на праздничные мероприятия", - говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома.


Напомним, накануне сопредседателя БХД Павла Северинца задержали у его дома, когда он вышел к метро, чтобы участвовать в заседании оргкомитета кампании «Защитим независимость».  

Задерживали политика 7 сотрудников ОМОН, которые отвезли его в РУВД Советского района Минска, а затем – в одноименный суд. В суде Северинец был осужден на 15 суток ареста, но отпущен. Таким образом сейчас его в любой момент могут задержатьдля "отбытия наказания".
"Белорусский партизан"
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