Минская милиция: акция за независимость угрожает детям





"В связи с размещенными в сети Интернет призывами со стороны Павла Северинца о проведении несанкционированной акции на Октябрьской площади (против "углубленной интеграции" с Россией - прим. БП), сотрудниками милиции с последним проведена профилактическая беседа о недопустимости противоправных действий, направленных на незаконную агитацию сбора граждан, а также проведения несанкционированных массовых мероприятий.





Павел Северинец также проинформирован о том, что в настоящее время на территории Республики Беларусь проводится благотворительная акция «Наши дети».





Ежедневно во Дворце Республики проходят новогодние мероприятия для детей, которые прибывают в столицу из различных регионов. В том числе и 20 декабря в здании Дворца Республики будет проводиться указанная благотворительная акция, в которой примет участие большое количество граждан.





Проведение несанкционированного мероприятия представляет угрозу безопасности детей и их родителей.





Правоохранителями Павел Северинец был предупрежден об административной ответственности в случае призывов к сбору на площади.





Кроме того, он предупрежден о том, что со стороны органов внутренних дел будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе детей, прибывших на праздничные мероприятия", - говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома.













Задерживали политика 7 сотрудников ОМОН, которые отвезли его в РУВД Советского района Минска, а затем – в одноименный суд. В суде Северинец был осужден на 15 суток ареста, но отпущен. Таким образом сейчас его в любой момент могут задержатьдля "отбытия наказания".



















