"Подарок" от властей: Максим Винярский встретит Новый год за решеткой
Один из организаторов акций за независимость 7 и 8 декабря активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский осужден на 15 суток.
Винярского задержали накануне, 18 декабря. Также задержаны руководитель Молодого фронта Денис Урбанович и координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель.
Еще вчера над Максимом Винярским состоялся суд, который приговорил активиста к 15 суткам ареста.
Прошли ли суды над Денисом Урбановичем и Евгением Афнагелем – пока неизвестно.
"Белорусский партизан"
11:48 19/12/2019
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