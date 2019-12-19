Винярского задержали накануне, 18 декабря. Также задержаны руководитель Молодого фронта Денис Урбанович и координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель.





Еще вчера над Максимом Винярским состоялся суд, который приговорил активиста к 15 суткам ареста.





Прошли ли суды над Денисом Урбановичем и Евгением Афнагелем – пока неизвестно.



