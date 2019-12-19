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"Подарок" от властей: Максим Винярский встретит Новый год за решеткой

Один из организаторов акций за независимость 7 и 8 декабря активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский осужден на 15 суток.

Винярского задержали накануне, 18 декабря. Также задержаны руководитель Молодого фронта Денис Урбанович и координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель.

Еще вчера над Максимом Винярским состоялся суд, который приговорил активиста к 15 суткам ареста. 

Прошли ли суды над Денисом Урбановичем и Евгением Афнагелем – пока неизвестно.
"Белорусский партизан"
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