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Лукашенко снова едет к Путину. А заодно на саммит ЕАЭС

Лукашенко в пятницу 20 декабря совершит рабочий визит в Россию - посетит Санкт-Петербург, где состоится Высший Евразийский экономический совет, а также проведет рабочую встречу с главой РФ Владимиром Путиным.


Ожидается, что на саммите ЕАЭС участники подведут итоги работы организации в 2019 году. Стороны обсудят имеющиеся проблемы и наметят план работ на следующий год. В 2020-м председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси.

Также в ходе заседания будет принято решение о назначении председателя Евразийской экономической комиссии. С 2020 года Беларусь получает право назначить на этот пост своего председателя. Предложена кандидатура Михаила Мясниковича. Вместе с новым председателем будет утвержден и весь состав ЕЭК.

Параллельно в Санкт-Петербурге также пройдет неформальная встреча глав государств СНГ.

Однако самым ожидаемым событием в Беларуси остаются переговоры с президентом России. 


Лукашенко и Путин проведут встречу в рабочем формате. Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений. Предыдущий раунд переговоров состоялся 7 декабря. Речь идет о программе "углубления интеграции", а также поставках энергоносителей в Беларусь.
Источник: reform.by
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