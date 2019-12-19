Лукашенко снова едет к Путину. А заодно на саммит ЕАЭС





Ожидается, что на саммите ЕАЭС участники подведут итоги работы организации в 2019 году. Стороны обсудят имеющиеся проблемы и наметят план работ на следующий год. В 2020-м председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси.





Также в ходе заседания будет принято решение о назначении председателя Евразийской экономической комиссии. С 2020 года Беларусь получает право назначить на этот пост своего председателя. Предложена кандидатура Михаила Мясниковича. Вместе с новым председателем будет утвержден и весь состав ЕЭК.





Параллельно в Санкт-Петербурге также пройдет неформальная встреча глав государств СНГ.





Однако самым ожидаемым событием в Беларуси остаются переговоры с президентом России.









Лукашенко и Путин проведут встречу в рабочем формате. Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений. Предыдущий раунд переговоров состоялся 7 декабря. Речь идет о программе "углубления интеграции", а также поставках энергоносителей в Беларусь.