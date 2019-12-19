Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Первез Мушарраф: Смертный приговор - это чья-то персональная месть

Смертный приговор, вынесенный в отношении экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа по делу о госизмене, стал следствием "персональной мести" некоторых из его противников. Так считает сам бывший глава государства.


"Я узнал о решении суда по телевидению", - признался отставной политик в своем видеообращении, которое опубликовали крупнейшие пакистанские СМИ.

"Это дело стало следствием личной мести некоторых людей. Никогда прежде суд не выносил вердикта, не заслушав подсудимого и не дав его адвокатам возможности отстоять его позицию", - подчеркнул Мушарраф. По его мнению, приговор не заслуживает доверия, поскольку принцип верховенства закона "игнорировался" в данном судебном процессе "от начала и до конца".

Во вторник Специальный суд Пакистана приговорил 76-летнего Мушаррафа, занимавшего пост президента с 2001 по 2008 год, к смертной казни по делу о госизмене. Обвинения связаны с его решением в 2007 году приостановить действие Конституции и ввести в стране чрезвычайное положение. После того как в 2016 году Верховный суд Пакистана позволил Мушаррафу покидать страну, экс-президент отправился в ОАЭ на лечение, где продолжает находиться до сих пор.

Военные не признали приговор Мушаррафу. 
Haqqin.az
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru