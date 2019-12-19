"За" проголосовали 65 стран, против – 23, воздержались – 83. Среди стран, которые выступили против принятия документа – Россия, Беларусь, Армения, Китай, Венесуэла, Сирия и Иран.





Основные положения резолюции:





- требование к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму путём переселения и принудительного выселения;





- осуждение задержаний на основе обвинений в поддержке терроризма активистов в Крыму, в частности, представителей общественного объединения "Крымская солидарность";





- призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывание мнения;





- требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращение домой;





- осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию.









Ранее в МИД Украины заявили, что в аннексированном Крыму "постоянно нарушаются" права украинцев и крымских татар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это "вымыслом".





В сентябре ООН обнародовала первый доклад генерального секретаря о нарушении прав человека в Крыму. В докладе, в частности, были отражены ключевые аспекты нарушения гражданских и политических прав жителей полуострова.