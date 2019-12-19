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Армении наложили арест на имущество Сержа Саргсяна

В Армении арестовано имущество бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Об этом сообщили в Специальной следственной службе Армении (ССС), передает "Интерфакс"

В 
Уточняется, что арест наложен в рамках уголовного дела о присвоении и растрате в особо крупных размерах.

Самому Саргсяну избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ССС предъявила Саргсяну обвинение в хищении у государства 489,16 миллиона драмов (1,8 миллиона манат) в рамках государственной программы по оказанию содействия фермерам, пишет ru.oxu.az
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