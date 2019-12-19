Армении наложили арест на имущество Сержа Саргсяна
В Армении арестовано имущество бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Об этом сообщили в Специальной следственной службе Армении (ССС), передает "Интерфакс"
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Уточняется, что арест наложен в рамках уголовного дела о присвоении и растрате в особо крупных размерах.
Самому Саргсяну избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее ССС предъявила Саргсяну обвинение в хищении у государства 489,16 миллиона драмов (1,8 миллиона манат) в рамках государственной программы по оказанию содействия фермерам, пишет ru.oxu.az
09:10 19/12/2019
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