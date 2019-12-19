Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Генпрокурор Боливии выдал ордер на арест экс-президента Моралеса

Генпрокурор Боливии в среду выдал ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса, сообщают западные СМИ.

Моралес в настоящее время находится в изгнании. В прошлом месяце он бежал в Аргентину. Двое детей Моралеса прибыли в Аргентину в конце ноября.

Экс-президент Боливии приехал в Аргентину после краткого посещения Кубы, где он прошел медицинское обследование у группы кубинских врачей, которые работали с ним в Боливии.


Обстановка в Боливии обострилась после выборов главы государства. Президентские выборы состоялись в Боливии 20 октября, победителем на них был объявлен действующий глава государства: представитель "Движения к социализму" Эво Моралес. Он набрал 47% голосов избирателей и был объявлен победителем, так как обеспечил себе отрыв в 10 процентных пунктов от основного соперника - выдвиженца партии "Гражданское сообщество" Карлоса Месы, за которого отдали голоса 36,51% избирателей, пишет interfax.by

Меса и его сторонники заявили о фактах мошенничества, отказались признавать итоги выборов и потребовали проведения нового голосования. На этой фоне в стране активизировалось протестное движение, во многих городах произошли потасовки между сторонниками и противниками Моралеса, а также столкновения с полицией.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru