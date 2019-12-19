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Макей: не надо делить Монюшко, Мицкевича, Калиновского — они наши общие

Выдающиеся исторические личности — это общее культурное наследие, и их нельзя делить между странами. Об этом министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей заявил на праздновании 200-летия со дня рождения композитора Станислава Монюшко.

Владимир Макей на праздновании 200-летия Станислава Монюшко / Пресс-служба МИД

Мероприятие, которое прошло в здании МИД, организовали совместно дипломатическое ведомство и Национальный исторический музей, пишет euroradio.fm

В своей речи министр напомнил слова Монюшко: выбрав целью своей жизни искусства, нужно заниматься им так, чтобы оно несло радость и поддержку людям. "Мне кажется, лучше не скажешь", — подытожил Макей.

Дипломат обратил внимание, что в Беларуси было немало личностей, которые принадлежат не только нашей истории, но и другим странам. Как пример он привел Адама Мицкевича и Тадеуша Костюшко. "Они принадлежат не только нашей истории. Им приходилось жить на разных территориях, в разных государствах. Они принадлежат нашему общему наследию, соседним народам. И не надо делить, присваивать и Станислава Монюшко, и Адама Мицкевича, и Кастуся Калиновского кому-то одному. Они наши общие, принадлежат всем нашим странам", — заявил министр.


По его мнению, такое понимание общего наследия служит хорошим фундаментом для межкультурного диалога и установления стратегических добрососедских отношений на будущее.

Юбилей Станислава Монюшко включен в Список памятных дат ЮНЕСКО на этот год, а сам 2019-й официально объявлен ЮНЕСКО годом композитора.

Кстати, наибольшую славу Монюшко принесли оперы. Однако к 200-летнему юбилею композитора, который родился в Минске, Оперный театр не поставил ни одной из его опер.
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