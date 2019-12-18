В Минске задерживают активистов
Активист Павел Юхневич сообщил, что один из координаторов "Европейской Беларуси" Евгений Афнагель задержан и уже находится в ЦИП на ул. Окрестина.
Где проходил суд, по какому административному делу и какое решение принял суд, пока неизвестно. Информация уточняется правозащитниками, однако задержание подтвердила и жена Афнагеля.
Павел Северинец, который сам сегодня был задержан, осужден и отпущен, сообщает о задержании лидера "Молодого фронта" Дениса Урбановича.
Напомним, более 15 политических партий демократической оппозиции и общественных организаций подписали общее обращение к белорусам с призывом выйти 20 и 21 декабря на акции в защиту независимости страны. Власти акцию запретили.
20:05 18/12/2019
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