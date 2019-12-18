Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Европарламенте вручена премия имени Сахарова «За свободу мысли»

В этом году ее лауреатом стал отбывающий пожизненное заключение китайско-уйгурский борец за права уйгурского меньшинства Ильхам Тохти.

В Европейском парламенте вручена премия имени Сахарова «За свободу мысли». В этом году ее лауреатом стал отбывающий пожизненное заключение китайско-уйгурский экономист, правозащитник и борец за права уйгурского меньшинства Ильхам Тохти.

Награду от имени отца получила дочь лауреата Джухер Ильхам. В ходе выступления в ЕП она обратилась к Евросоюзу с просьбой призвать Пекин к ответственности за притеснение уйгурского меньшинства.

Стоит отметить, что 19 декабря Европейский парламент намерен принять резолюцию о ситуации с правами уйгуров в Китае.

Премия имени Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Напомним, в 2018 году лауреатом премии стал украинский кинорежиссер Олег Сенцов, в то время отбывавший срок в российской тюрьме.
Польское радио
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru