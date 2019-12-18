Где Гуцериев, там и Лукашенко: Телеграм-канал утверждает, что проблемы белорусско-российского олигарха – последний сигнал Минску
Прошедшие в московской квартире и компаниях Михаила Гуцериева, включая Русснефть, обыски телеграм-канал Незыгарь охарактеризовал как последний сигнал властям Беларуси. Хотя сам Михаил Гуцериев утверждает, что все это провокация и никаких обысков не было, российские СМИ настаивают.
«По словам нескольких источников, Гуцериева будут закрывать. У силовиков много претензий- от финансирования оппозиции на Кавказе до создания каналов утечки капиталов и крышевании бизнесов и капиталов Лукашенко. История с Гуцериевым - это последний сигнал и для Минска», - написал канал "Незыгарь".
Ряд российских СМИ сегодня сообщил, что обыски в квартире и офисах Гуцериева проводил ФСБ РФ в рамках дела о 130 тысячах тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных за границу. Поставки происходили в Турцию и страны ЕС. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.
"Незыгарь" сообщил, что Гуцериев уехал из России за сутки до начала обысков и сейчас находится в Лондоне. Однако канал Mash утверждает, что Гуцериев был дома, когда к нему пришли с обысками. По третьим сведениям, самолет Гуцериева приземлился в Минске.
Одним словом, ясно, что ничего не ясно. Но показательно другое - и в этом инциденте многие увидели устрашающие знаки для Александра Лукашенко.
Гуцериев и Лукашенко действительно в последнее время очень близки.
"Белорусский партизан"
18:22 18/12/2019
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