



«По словам нескольких источников, Гуцериева будут закрывать. У силовиков много претензий- от финансирования оппозиции на Кавказе до создания каналов утечки капиталов и крышевании бизнесов и капиталов Лукашенко. История с Гуцериевым - это последний сигнал и для Минска», - написал канал "Незыгарь".





Ряд российских СМИ сегодня сообщил, что обыски в квартире и офисах Гуцериева проводил ФСБ РФ в рамках дела о 130 тысячах тонн нефтепродуктов, нелегально вывезенных за границу. Поставки происходили в Турцию и страны ЕС. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.





"Незыгарь" сообщил, что Гуцериев уехал из России за сутки до начала обысков и сейчас находится в Лондоне. Однако канал Mash утверждает, что Гуцериев был дома, когда к нему пришли с обысками. По третьим сведениям, самолет Гуцериева приземлился в Минске.





Одним словом, ясно, что ничего не ясно. Но показательно другое - и в этом инциденте многие увидели устрашающие знаки для Александра Лукашенко.





Гуцериев и Лукашенко действительно в последнее время очень близки.