По словам Павла Северинца, его задержали во дворах в 11.20, когда он шел из дома к метро, чтобы участвовать в заседании оргкомитета кампании «Защитим независимость». На этом заседании было принято обращение к силовым структурам с призывом не нарушать законы.





Павла Северинца задерживали 7 сотрудников ОМОНа в форме. Сначала его отвезли в Советский РУВД Минска, где на него оформили два протокола по акциям протеста 7 и 8 декабря (статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях).





После этого политика повезли в суд Советского района, в это время там был обеденный перерыв; спустя час судья Шатило «при моем полном молчании признал меня виновным и осудил к аресту на 15 суток».





После этого Павла Северинца повезли обратно в Советский РУВД, где офицер, увешанный наградами, показал фото и видео политику, как тот «нарушал законодательство» 7 и 8 декабря.





И попросил не нарушать законы 20 декабря, потому что там будут находиться дети, елка и так далее.





Затем Павла Северинца повели в подвал: с ним вроде хотел кто-то поговорить. Однако политик так и не дождался собеседника - его просто вывели на порог и отпустили.





Таким образом с этого момента Северинца в любой момент могут задержать на 15 суток для "отбытия наказания".











