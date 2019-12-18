Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Дело Шеремета: в Раде готовят создание специальной следственной комиссии

В январе 2020 года в Верховной Раде Украины может заработать временная следственная комиссия по вопросам расследования дела убийства журналиста Павла Шеремета.


Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом РБК-Украина сообщил глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По его словам, сейчас в парламенте собирают документы для создания такой комиссии. Денис Монастырский также добавил, что  специальная депутатская следственная комиссия будет разбираться в деле убийства Павла Шеремета.

«Я думаю, если подготовятся документы, то в январе месяце вопрос будет вынесен в зал», — рассказал Монастырский.

Отдельно народный депутат подчеркнул, что у депутатов есть много вопросов относительно расследования дела: 

«Из того, что я услышал, осталось достаточно вопросов, которые я надеюсь, что ВСК сможет исследовать. Много видим нестыковок в тех материалах, которые были озвучены на пресс-конференции».


Как сообщалось ранее, военный и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), которого накануне Печерский суд Киева отправил за решетку на 2 месяца, отказывается давать показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по причине предвзятости следствия.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru