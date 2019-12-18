



Денис Монастырский. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА , об этом РБК-Украина сообщил глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности





По его словам, сейчас в парламенте собирают документы для создания такой комиссии. Денис Монастырский также добавил, что специальная депутатская следственная комиссия будет разбираться в деле убийства Павла Шеремета.





«Я думаю, если подготовятся документы, то в январе месяце вопрос будет вынесен в зал», — рассказал Монастырский.





Отдельно народный депутат подчеркнул, что у депутатов есть много вопросов относительно расследования дела:





«Из того, что я услышал, осталось достаточно вопросов, которые я надеюсь, что ВСК сможет исследовать. Много видим нестыковок в тех материалах, которые были озвучены на пресс-конференции».









Как сообщалось ранее, военный и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), которого накануне Печерский суд Киева отправил за решетку на 2 месяца, отказывается давать показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по причине предвзятости следствия.