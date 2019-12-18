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Позняк: Москва начинает играть ва-банк

Лидер КХП БНФ Зенон Позняк​ прокомментировал появление фильма DW со свидетельствами Юрия Гаравского о политических убийствах в нашей стране в 1999-м году.

Гаравский назвал себя бывшим бойцом спецотряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси и "эскадрона смерти". Он рассказал об обстоятельствах похищения и убийства оппозиционных деятелей Юрия Захаренко и Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского.

Позняк считает, что идёт "интеграционная война по захвату Беларуси", и Москва использует с целью шантажа "пропагандистский видеоматериал". 

"Московская политмафия таким образом пугает своё "детище" Лукашенко, чтобы сдавался, а то, мол, всё расскажем про тебя обществу и международному сообществу — потеряешь власть...", — пишет политик.

Как считает Зенон Позняк, по этой схеме в этом году был сделан фильм "фирмы NEXTA" — "Лукашенко. Уголовные материалы", который на YouTube набрал около 2 млн просмотров. 

Теперь же "Москва как будто собирается играть "ва-банк", поэтому и появился фильм DW. Позняк видит и здесь российский след. Более того, он не исключает, что россияне могли переправить на Запад и других "свидетелей", "чтобы задействовать в деле Евросоюз (а Москва — сбоку)".

Лидер КХП-БНФ обращает внимание на то, что "в нынешнем вбросе нет ничего нового..., но шум сделан, Москва потирает ручки, играя судьбой убитых людей". Позняк не исключает, что у россиян может быть и другой компромат, направленный на белорусского президента.
Источник: euroradio.fm
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