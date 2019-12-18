Полковник МВД в отставке Олег Алкаев, считает, что около 30 человек могут дать показания в этих делах; правозащитник Олег Волчек, который проводил независимое расследование, полагает, что такой информацией обладают более 50 человек из МВД, КГБ, прокуратуры.





Радио Свабода (перевод: Белорусский партизан) составило список ключевых лиц, связанных с этим расследованием.





Алкаев Олег, бывший начальник СИЗО №1 МВД Беларуси, руководитель расстрельной команды





Полковник МВД в отставке Олег Алкаев 27 лет работал в органах исполнения наказаний, пять из них руководил группой приведения в исполнение смертных приговоров.





В 2001 году Алкаев заявил, что в 1999 году по приказу тогдашнего главы МВД Юрия Сивакова он ознакомил с процедурой исполнения смертного приговора командира специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко.





В том же году Алкаев дважды по личному указанию министра выдавал специальный пистолет ПБ-9, предназначенный для исполнения смертных приговоров. Позже, сопоставив даты, он предположил, что из этого пистолета были убиты Юрий Захаренко, Виктор Гончар и Анатолий Красовский. Алканв опубликовал в оппозиционной печати интервью и документы.





Получил в 2002 году политическое убежище в Германии. Автор книги «Расстрельная команда» - единственного свидетельства о процедуре смертной казни в Беларуси.





Божелко Олег, бывший генеральный прокурор Беларуси





Тогдашние генпрокурор Олег Божелко (1996-2000) вместе с руководителем КГБ Владимиром Мацкевичем санкционировали задержание Дмитрия Павличенко, которого подозревали в похищении исчезнувших.





Согласно некоторым источникам, Павличенко был допрошен высокопоставленными прокурорскими работниками, было выяснено, что он имел отношение к этим преступлениям. В связи с чем генеральный прокурор Олег Божелко был вынужден попросить у коллег из России спецоборудование для поиска захороненных тел.





После заключения Павличенко в тюрьму КГБ Мацкевич и Божелко пришли к Александру Лукашенко с предложением арестовать тогдашнего секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана как возможного заказчика политических исчезновений, но вместо этого оказались сами в отставке.





Божелко больше не вернулся на государственную работу. По разным источникам, он живет в России.









Байкова Светлана, бывшая следователь прокуратуры





Светлана Байкова - первая следователь в деле исчезновения Юрия Захаренко. Она допросила несколько свидетелей, которые видели, как 7 мая 1999 года к Юрию Захаренко подошли двое мужчин и затолкали в машину темно-синего цвета. Байкова вела дело два года, после чего расследование передали следователю Владимиру Чумаченко.





Байкова специализировалась на расследовании уголовных дел о тяжких насильственных преступлениях, одной из первых в Беларуси начала расследовать уголовные дела по статье «Бандитизм».





В ряде расследованных Байковой дел преступники были осуждены на высшую меру наказания. После перевода в Генеральную прокуратуру она стала расследовать «коррупционные» дела, в которых осуждались сотрудники МВД, КГБ и таможни.





В марте 2010 года была арестована КГБ по обвинению в преступлениях против правосудия, а также против интересов службы. Была осуждена на два года ограничения свободы без направления в учреждения закрытого типа.





Волчек Олег и Михайловская Раиса, правозащитники





Много лет делом пропавших занимаются правозащитники - бывший следователь, руководитель «Правовой помощи населению» Олег Волчек и руководитель «Белорусского документационного центра» Раиса Михайловская - автор идеи и продюсер фильма «Банда».





Олег Волчек в 1999 году возглавил общественную комиссию для выяснения обстоятельств исчезновения Захаренко. Результаты расследования комиссия передала в прокуратуру. С тех пор Волчек является официальным лицом, представляющим интересы семьи Захаренко в Беларуси.





Волчек - один из основателей движения имени Юрия Захаренко «Защитники Отечества», которое объединяет бывших сотрудников правоохранительных, судебных, таможенных и других государственных органов - сторонников демократии.





Гончарик Владимир, экс-кандидат в президенты на выборах 2001 года





13 июля 2001 года, за два месяца до президентских выборов, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Гончарик обнародовал копии документов, согласно которым ряд ответственных чиновников из прокуратуры, МВД и других структур имели непосредственное отношение к делу исчезнувших.





Самым известным из них был запрос генерал-майора милиции Николая Лопатика на имя главы МВД Владимира Наумова в ноябре 2000 года. Рукописный текст был помечен грифом «Секретно».





Гончарик тогда отказался назвать имена лиц, а также источники, откуда он получил копии документов. В 2016 году в интервью Свободе Гончарик сообщил, что получил их от Василия Леонова, бывшего министра сельского хозяйства.





Согласно источникам Свободы, они стоили 50 тысяч долларов, и их продали Леонову лица, которые на тот момент находились в России.





Игнатович Валерий, Малик Максим, Гуз Алексей и Савушкин Сергей - осужденные по делу об исчезновении Дмитрия Завадского



14 марта 2002 года по делу о похищении Дмитрия Завадского были осуждены бывшие сотрудники специального отряда милиции «Алмаз». Минский областной суд признал виновными и приговорил бывших милиционеров Валерия Игнатовича и Максима Малика к пожизненному заключению, бывшего курсанта академии МВД Алексея Гуза на 25 лет заключения, безработного, ранее судимого Сергея Савушкина на 12 лет.

Согласно обвинению, мотивом преступления стала месть: якобы Завадский публично обвинил Игнатовича в участии в чеченской войне на стороне боевиков. Осужденные не признали своей вины ни в одном из эпизодов.

В сентябре 2002 года Парламентская ассамблея Совета Европы заявила, что «серьезно озабочена отсутствием прогресса в деле» и основала собственный следственный подкомитет для расследования дела пропавших.

Мацкевич Владимир, бывший председатель КГБ Беларуси В ноябре 2000 года тогдашний председатель КГБ генерал-лейтенант Владимир Мацкевич вместе с генпрокурором Олегом Божелко санкционировали арест командира спецчасти внутренних войск №3214 Дмитрия Павличенко, которого подозревали как руководителя похищения Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского.

После вмешательства Лукашенко Дмитрий Павличенко был освобожден, а Мацкевича и Божелко отправили в отставку.

По словам правозащитника Гарри Погоняйло, «Мацкевич много знал о том, что произошло, его служба имела свою агентурную сеть в том числе в силовых подразделениях, они имели серьезную информацию о том, что происходит в части 3214, которой управлял Павличенко.

Операция для разработки группы Павличенко называлась "Экипаж", было собрано достаточно доказательств причастности группы к исчезновениям. База доказательств фактически уже была, ей только нужно было придать уголовно-процессуальную форму».

После отставки Мацкевича назначили послом в Югославию, а затем в Сербию и Черногорию. Отставленный с этих должностей в 2008 году, вернулся в Минск, потом переехал в Москву, где работал советником гендиректора крупной российской компании. Потом был советником компании «Газпромнефть» в Минске.



Лопатик Николай, бывший начальник криминальной милиции МВД В 2001 году в результате следствия генерал-майор милиции Николай Лопатик подал рапорт на имя тогдашнего министра внутренних дел Владимира Наумова, в котором обвинил Виктора Шеймана в том, что тот дал приказ на уничтожение Юрия Захаренко.

Согласно рапорту, приказ выполнял Дмитрий Павличенко при помощи Юрия Сивакова, который обеспечил группу пистолетом ПБ-9, временно изъятым из минского СИЗО №1.

В 2017 году милицейская газета «На страже» опубликовала большую статью о Лопатике, в которой назвала его «седой легендой и сыщиком от Бога», при этом не упомянула о делах пропавших, которые он расследовал.

Наумов Владимир, бывший министр внутренних дел Беларуси Бывшего руководителя службы охраны Лукашенко, экс-министра внутренних дел Беларуси (25 сентября 2000 - 6 апреля 2009 года) Владимира Наумова подозревают в причастности к делам пропавших.

Именно ему начальник криминальной милиции Беларуси генерал Лопатик адресовал написанный от руки рапорт, в котором обвинил в исчезновениях тогдашнего секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана. На документе была резолюция Наумова «Осуществить».

Позже власти назвали документ фальшивкой.

Спецдокладчик ПАСЕ Христос Пургуридес предложил провести графологическую экспертизу фотокопии записки, в результате Наумов и Шейман подтвердили, что она была действительно написана Лопатиком и завизирована Наумовым.

По указанию Лукашенко Наумов возглавил межведомственную группу в деле расследования исчезновений Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского.

В 2004-м попал под санкции Евросоюза и США. В 2009 году Наумов ушел в отставку по состоянию здоровья. По разным источникам, живет в России.

Павличенко Дмитрий, бывший командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Полковника МВД в отставке Павличенко подозревают в организации убийств «воров в законе», а также Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, руководителя белорусского отделения РНЕ Глеба Самойлова.

23 ноября 2000 года Дмитрий Павличенко был задержан по приказу руководителя КГБ Владимира Мацкевича по подозрению в организации ряда убийств, но был освобожден по приказу Александра Лукашенко.

27 ноября 2000 года были лишены своих постов Владимир Мацкевич и генеральный прокурор Олег Божелко. Выйдя из следственного изолятора, Павличенко заявил перед телекамерами, что «готов выполнить любой приказ президента».

Участвовал в разгоне митингов и акций. В 2004 году занесен в список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страны Евросоюза и США. В марте 2009 года Павличенко уволился с военной службы по болезни.

Петрушкевич Дмитрий и Случек Олег, бывшие следователи генпрокуратуры

В июне 2001 года, накануне президентских выборов, бывшие следователи прокуратуры Дмитрий Петрушкевич и Олег Случак заявили, что в стране существует так называемый «эскадрон смерти», который был создан министром внутренних дел Юрием Сиваковым по приказу секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана.





По информации следователей, бригаду возглавлял Дмитрий Павличенко. Согласно им, после отставки Сивакова «эскадрон» якобы перешел под контроль Владимира Наумова.













Петрушкевич и Случак утверждали, что группой было совершено около 30 убийств. Позже сообщалось, что они уехали в США.





Пургуридес Христос, спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы

В 2004 году специальный докладчик о Беларуси Парламентской ассамблеи Совета Европы Христос Пургуридес опубликовал отчет «Пропавшие в Беларуси», в которой обвинил высших государственных чиновников Беларуси в препятствиях независимому расследованию исчезновений людей.





Согласно отчету, белорусские власти не провели надлежащего расследования исчезновений. Пургуридес заявил о своих подозрениях, что высшие государственные чиновники могут сами быть втянуты в эти исчезновения и назвал имена бывших министров внутренних дел Юрия Сивакова и Владимира Наумова, бывшего генерального прокурора и председателя Совета безопасности Виктора Шеймана и бывшего командира спецназа внутренних войск полковника Дмитрия Павличенко.









Сиваков Юрий, бывший глава внутренних войск и министр внутренних дел





Юрий Сиваков был министром в то время, когда произошло похищение Захаренко, Гончара и Красовского. Его подозревают в создании «эскадронов смерти» и организации убийств политических оппонентов режима Лукашенко.





В 2001 году бывший руководитель СИЗО №1 Олег Алкаев заявил, что Юрий Сиваков непосредственно отдавал приказ на исполнение смертного приговора исчезнувшим политикам.





По словам Алкаева, он дважды по личному указанию министра выдавал «расстрельный пистолет». Сопоставив даты исчезновения, он пришел к выводу, что из этого пистолета и были убиты Захаренко, Гончар и Красовский.





После отставки председателя КГБ Мацкевича и генпрокурора Божелко Юрий Сиваков, один из главных подозреваемых, был назначен заместителем руководителя Администрации президента, затем министром спорта и туризма.





Был председателем совета Белорусской ассоциации ветеранов спецподразделений войск МВД «Честь», работал в Минском институте управления. В 2004-м попал под санкции Евросоюза и США.





Угляница Геннадий, сотрудник КГБ, и Жерносек Андрей, активист организации «Край»

В августе 2001 года, за две недели перед президентскими выборами, сотрудник КГБ Беларуси капитан Геннадий Угляница и активист организации «Край» Андрей Жерносек распространили видеокассету с обвинениями в адрес властей Беларуси в уничтожении известных оппозиционеров.





Они утверждали , что знают место убийства и захоронения Виктора Гончара и Анатолия Красовского, которые пропали в 1999 году. Угляница и Жерносек были объявлены в розыск КГБ, но сумели покинуть страну и получили политическое убежище в Норвегии.





По разным источникам, Угляница и Жерносек по-прежнему находятся в эмиграции.





Удовиков Михаил, бывший заместитель министра внутренних дел Беларуси

12 мая 1999 года заместитель главы МВД Михаил Удовиков, изучив материалы розыскного дела, обратился с письмом к генеральному прокурору Олегу Божелко о необходимости завести уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве.





В письме Удовикова отмечалось, что, «исходя из обстоятельств дела и имеющихся материалов, предполагается, что Захаренко мог стать жертвой преступления». Позже был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности. Сейчас Удовиков - полковник милиции в отставке.





Чумаченко Владимир, следователь прокуратуры по особо важным делам

Следователь прокуратуры Владимир Чумаченко в течение нескольких лет расследовал дела пропавших. Дело об исчезновении Захаренко Чумаченко передали от следователя Светланы Байковой, которая занималась им более двух лет.





Как тогда было разъяснено, «нет оснований говорить, что Байкова не справилась с расследованием, но возникли новые обстоятельства, которые заставили ее заменить».





Чумаченко также расследовал убийство журналистки Вероники Черкасовой. В 2019 году Чумаченко умер в возрасте 63 лет из-за болезни сердца.





Шарипов Сергей и другие оперативники, которые искали Захаренко сразу после похищения

После исчезновения Юрия Захаренко была создана оперативно-розыскная группа, в которую входили руководители розыска минской милиции Сергей Шарипов и следователи Федоренко, Дановский, Коваль, начальник следственного подразделения Октябрьского РУВД Петлицкий и заместитель начальника уголовного розыска Октябрьского РУВД Демкин.









Шейман Виктор, бывший генпрокурор и глава Администрации президента Беларуси

Один из немногих из первоначальной президентской команды Лукашенко, который на протяжении всего правления Лукашенко регулярно занимал высокие посты в стране.





Шейман - один из ключевых подозреваемых в деле пропавших. Как следовало из рапорта генерала Лопатика, Виктор Шейман приказал своему подчиненному Юрию Сивакову организовать похищение и уничтожение Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского, что было выполнено при участии Дмитрия Павличенко.





Тогдашнего генпрокурора Олега Божелко отправили в отставку, а его место занял Виктор Шейман. Находится под санкциями ЕС и США. С 2009 года - помощник президента по особым поручениям, с 2013-го - куратор белорусских проектов в Африке.