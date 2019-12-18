Бывший военный и создатель "Белого легиона" Сергей Бульба (Числов) критически относится к заявлению Юрия Гаравского, который признался в том, что участвовал в похищении и убийстве в 1999 году Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.





В эфире Еврорадио Сергей Бульба сравнил этот рассказ с вышедшим в 2010 году по НТВ сериалом «Крёстный батька» (только уже «другого разлива»), что может быть призвано оказать давление на Александра Лукашенко при переговорах с Россией.





Вместе с тем создатель «Белого легиона» рассказал о малоизвестных обстоятельствах похищения Виктора Гончара.





– Некаторыя здзіўляюцца, напрыклад жонка таго ж Красоўскага: так, сапраўды у Ганчара была ахова. Вельмі адмысловыя спецыялісты з нашага боку. Ганчар так і сказаў: хлопцы, я здзіўлены, што з гэтага боку нехта умее прафесійна працаваць.





Але ж у пэўны момант я прыходжу да яго, ён сядзіць як зомбі са шклянымі вачыма, як пад гіпнозам: здымай ахову, гарантыя маёй бяспекі – мая вядомасць. І ўсе мае спробы давесці, што ў гэтай краіне няма правілаў гульні… ён мяне не чуе, – рассказал Сергей Бульба. – Ну ладна. Здымем ахову.





Еду дадому з адчуваннем таго, што я не зусім разумею, што адбываецца. На наступны дзень тэлефануе мне адзін са спонсараў Ганчара. Ён, дарэчы, хітры: спансаваў і камуністаў... алігархам збіраўся быць. І запытваецца ў мяне: ты калі быў апошні раз у адпачынку? Я кажу: мусціць ужо гадоў пяць таму.





Ён дастае брыкет грошай, кажа: бяры пару байцоў – едзь.





По словам Сергея Бульбы, он так и поступил: отправился с несколькими людьми на своем автомобиле в Крым. Примерно через дней десять они вернулись назад. И когда пересекли белорусскую границу, узнали об исчезновении Гончара.





– Аказалася, што ў тую ноч Ганчар трыма дублямі скідваў мне на пэйджар, каб я прыехаў у тую лазню… Нехта нас вывеў з гульні рукамі гэтага спонсара Ганчара, – сказал Сергей Бульба.









Напомним, Виктор Гончар исчез в Минске 16 сентября 1999 года, когда вместе со своим другом, бизнесменом Анатолием Красовским возвращался поздним вечером из бани. Утром на месте похищения были обнаружены осколки стекла автомобиля и кровь исчезнувших.