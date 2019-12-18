Rzeczpospolita: Беларусь взяла кредит у Китая в пику Москве





Это, по мнению издания, укрепит позиции Александра Лукашенко на предстоящих очередных переговорах с Владимиром Путиным, передает replyua.net





При этом эксперт Юрий Царик подчеркивает, что решение о выделении кредита, принятое КНР, является сугубо политическим, поскольку оно позволяет уменьшить давление России на Беларусь.





По словам эксперта Центра стратегических и внешнеполитических исследований, Китай после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе переключил свое внимание на Беларусь. В Пекине хотят, чтобы Минск сохранил независимость от Москвы.





В свою очередь Андрей Суздальцев раскритиковал решение белорусской власти взять кредит у Поднебесной.





По мнению российского эксперта, здесь есть целый ряд вопросов. Во-первых, хотелось бы узнать, под какой процент Минск получил данный кредит. Во-вторых, как утверждает Суздальцев, средства планируют направить на развитие белорусско-китайского торгового сотрудничества.









Однако, напомним, если по процентам действительно информации нет, то насчет покупки за кредит китайских товаров, то, похоже, Суздальцев не в курсе. Как уверяют в Минске, это "чистый" кредит, который можно сипользовать на усмотрение белорусских властей, в том числе на погашение госдога и для уеличения ЗВР.