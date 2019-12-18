Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Rzeczpospolita: Беларусь взяла кредит у Китая в пику Москве

Беларусь, как отмечает польское издание Rzeczpospolita, специально взяла кредит у Китая - Минск тем самым хочет продемонстрировать Москве наличие альтернативных источников финансовой поддержки.


Это, по мнению издания, укрепит позиции Александра Лукашенко на предстоящих очередных переговорах с Владимиром Путиным, передает replyua.net

При этом эксперт Юрий Царик подчеркивает, что решение о выделении кредита, принятое КНР, является сугубо политическим, поскольку оно позволяет уменьшить давление России на Беларусь. 

По словам эксперта Центра стратегических и внешнеполитических исследований, Китай после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе переключил свое внимание на Беларусь. В Пекине хотят, чтобы Минск сохранил независимость от Москвы.

В свою очередь Андрей Суздальцев раскритиковал решение белорусской власти взять кредит у Поднебесной. 

По мнению российского эксперта, здесь есть целый ряд вопросов. Во-первых, хотелось бы узнать, под какой процент Минск получил данный кредит. Во-вторых, как утверждает Суздальцев, средства планируют направить на развитие белорусско-китайского торгового сотрудничества. 


Однако, напомним, если по процентам действительно информации нет, то насчет покупки за кредит китайских товаров, то, похоже, Суздальцев не в курсе. Как уверяют в Минске, это "чистый" кредит, который можно сипользовать на усмотрение белорусских властей, в том числе на погашение госдога и для уеличения ЗВР.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru