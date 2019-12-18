Дело Шеремета: подозреваемый отказался давать показания





Следователь пытался допросить Антоненко, но он отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 63 Конституции Украины. Свой поступок Антоненко объяснил тем, что считает следствие по делу Шеремета предвзятым.





"Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следствия будет определенная предвзятость", - говорится в заявлении правовой группы защиты Антоненко в Facebook.





Адвокаты отметили, что Антоненко согласен в дальнейшем давать показания по делу, но когда убедится, что следствие не является предвзятым.





"Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет", - добавили они.









13 декабря Печерский районный суд в Киеве избрал меры пресечения музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детскому кардиохирургу и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугарь.





Их подозревают в организации и убийстве основателя "Белорусского партизана" и исполнительного директора "Украинской правды" журналиста Павла Шеремета. Его взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в автомобиле, принадлежавшем гражданской жене Елене Притуле. Взрывчатку прикрепили к днищу машины.