Павел Северинец задержан у своего дома

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке жена политика Ольга Северинец

















"У нас нет никаких иллюзий относительно режима Лукашенко. Он будет торговать страной и наказывать за защиту независимости", - сказал Северинец "Белорусскому партизану", анонсируя предствоящие акции.





Правда, накануне политик рассчитывал, что акции 20-21 декабря пройдут по сценарию 7-8 декабря и режим не станет мешать участникам.





Однако, не исключено, что он ошибся. И независимость страны на данный момент для Лукашенко менее акткальна, чем еще 2 недели назад, а сосбственная власть важнее.















