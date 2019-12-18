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Павел Северинец задержан у своего дома

Утром 18 декабря был задержан Павел Северинец возле своего дома сотрудниками ОМОН.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке жена политика Ольга Северинец




"У нас нет никаких иллюзий относительно режима Лукашенко. Он будет торговать страной и наказывать за защиту независимости", - сказал Северинец "Белорусскому партизану", анонсируя предствоящие акции.

Правда, накануне политик рассчитывал, что акции 20-21 декабря пройдут по сценарию 7-8 декабря и режим не станет мешать участникам. 

Однако, не исключено, что он ошибся. И независимость страны на данный момент для Лукашенко менее акткальна, чем еще 2 недели назад, а сосбственная власть важнее.
"Белорусский партизан"
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