Павел Северинец задержан у своего дома
Утром 18 декабря был задержан Павел Северинец возле своего дома сотрудниками ОМОН.
Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке жена политика Ольга Северинец
Напомним, накануне политик призвал граждан выйти на мирные акции против "углубленной интеграции" с Россией.
"У нас нет никаких иллюзий относительно режима Лукашенко. Он будет торговать страной и наказывать за защиту независимости", - сказал Северинец "Белорусскому партизану", анонсируя предствоящие акции.
Правда, накануне политик рассчитывал, что акции 20-21 декабря пройдут по сценарию 7-8 декабря и режим не станет мешать участникам.
Однако, не исключено, что он ошибся. И независимость страны на данный момент для Лукашенко менее акткальна, чем еще 2 недели назад, а сосбственная власть важнее.
"Белорусский партизан"
12:01 18/12/2019
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