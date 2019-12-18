Как сообщается, данная норма предусмотрена законопроектом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности».





Законопроект также содержит новую статью в Административном кодексе, которая предусматривает лишение свободы за «сознательное распространение ложной информации» через средства массовой информации и Интернет.





В документе определено, что призыв к такой демонстрации в социальных сетях является таким же преступлением как и проведение несанкционированного митинга.





Комментируя данный законопроект, юрист из Ташкента назвал его попыткой лишить общественность права выражать свое недовольство политикой правительства в социальных сетях и попыткой запугать блогеров и журналистов.





«Раз законопроект не был представлен общественности, то мы можем ожидать его одобрения. Если законопроект не был принят на заседании Сената 14 декабря, он будет приниматься новоизбранным парламентом. В зависимости от того, примут ли новые депутаты законопроект, мы можем ясно понять, кому они служат - народу или правительству», сказал юрист.





По словам источника, проект закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности» является секретным документом.





По словам чиновника, который непосредственно вовлечен в процесс, автором проекта является Министерство внутренних дел Республики Узбекистан. В настоящее время законопроект внесён в силовые структуры страны “для рассмотрения и внесения дополнений и предложений”.





«Не ищите этот законопроект на regul.gov.uz (правительственный сайт для обсуждения законопроектов). Это потому, что документ разрабатывался секретно и закрытом режиме. Проект не будет выставлен для публичного обсуждения...», - сказал ташкентский чиновник, представивший копию секретного законопроекта.





По словам чиновника, ожидается, что законопроект будет принят и вступит в силу без огласки.