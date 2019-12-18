К Петру Маркелову наконец пустили адвоката
С активистом Петру Маркелову, отбывающему 14 суток административного ареста, смог встретиться адвокат, сообщает «Правовая инициатива» в Facebook.
Адвоката Альвину Мингазову не пускали к активисту три дня под предлогом того, что в ЦИП заняты все комнаты для встреч.
Вечером 17 декабря она все-таки смогла поговорить Маркеловым.
Правозащитники сообщают, что в отношении Маркелова появился новый протокол – по части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий или призывы к проведению массового мероприятия).
9 декабря 25-летний активист «Молодежного блока» Петр Маркелов получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство - в день выборов 17 ноября Петр заметил возможную фальсификацию голосов и потребовал пересчитать бюллетени.
Источник: reform.by
10:15 18/12/2019
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