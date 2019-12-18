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К Петру Маркелову наконец пустили адвоката

С активистом Петру Маркелову, отбывающему 14 суток административного ареста, смог встретиться адвокат, сообщает «Правовая инициатива» в Facebook.



Адвоката Альвину Мингазову не пускали к активисту три дня под предлогом того, что в ЦИП заняты все комнаты для встреч.

Вечером 17 декабря она все-таки смогла поговорить Маркеловым. 
Правозащитники сообщают, что в отношении Маркелова появился новый протокол – по части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий или призывы к проведению массового мероприятия).

9 декабря 25-летний активист «Молодежного блока» Петр Маркелов получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство - в день выборов 17 ноября Петр заметил возможную фальсификацию голосов и потребовал пересчитать бюллетени.
Источник: reform.by
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