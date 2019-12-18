







"Надлежащая правовая процедура была проигнорирована. Вооруженные силы Пакистана ожидают, что правосудие будет совершено в соответствии с Конституцией Исламской Республики Пакистан", — говорится в заявлении.





По мнению представителей армии, объявление Мушаррафа предателем и изменником — это нонсенс.





Напомним, экс-президент Пакистана Первез Мушарраф был приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Такое решение вынес Специальный суд Пакистана.