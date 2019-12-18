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Армия Пакистана отказалась признавать законным смертный приговор Мушаррафу

Противоречащим правовым нормам посчитали смертный приговор экс-президенту Пакистана Первезу Мушаррафу в вооруженных силах страны, 17 декабря соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.



"Надлежащая правовая процедура была проигнорирована. Вооруженные силы Пакистана ожидают, что правосудие будет совершено в соответствии с Конституцией Исламской Республики Пакистан", — говорится в заявлении.

По мнению представителей армии, объявление Мушаррафа предателем и изменником — это нонсенс.

Напомним, экс-президент Пакистана Первез Мушарраф был приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Такое решение вынес Специальный суд Пакистана.
Oxu.az
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