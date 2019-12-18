Дело Шеремета. В полиции ответили на претензии к экспертизам

Правоохранители объяснили "противоречия" в результатах исследований

Сообщается, что эксперт из Великобритании Айван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на месте взрыва автомобиля Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.





В пресс-службе заявляют, что когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, они назначили необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы.









Вчера, 16 декабря, журналисты Слідство.Інфо в своем расследовании заявили, что выводы украинских экспертов и британца Айвана Бирча в расследовании убийства Шеремета, по результатам которого троих людей заподозрили в причастности к преступлению, "противоречат друг другу".





20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер.





12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них: подозрения объявлены военному и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Кузьменко.









По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. Все они говорят, что это вымысел.





Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

13-14 декабря Кузьменко и Антоненко арестовали на два месяца, Дугарь отправили под домашний арест.



