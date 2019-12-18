Названа дата голосования по импичменту Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала дату проведения голосования в отношении импичмента президента США Дональда Трампа. С таким заявлением она обратилась к представителям Демократической партии.

Голосование по импичменту Трампа представитель палаты назвала "одним из самых важных полномочий, предоставленных демократам Конституцией", пишет korrespondent.net

По словам Пелоси, голосование назначено на среду, 18 декабря.









"Мы проголосуем по одобрению двух статей по импичменту в отношении президента США", - заявила политик.





Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью склонить власти страны к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.