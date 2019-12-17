Недавно Алексей узнал, что в отношении него начато административное дело за правонарушение, предусмотренное статьей 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Протокол составили сотрудники отделения милиции Витебского района.





Согласно милицейскому протоколу, Алексей Прохоров сделал 3 декабря на своих страницах в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» публикации, которые содержали призыв к участию в "Живом цепи". Как предполагают милиционеры, этим самым Прохоров нарушил законодательство о массовых мероприятиях (ч.1 ст. 23:34).





Алексей Прохоров сообщил, что рассмотрение административного дела состоится 26 декабря в суде Витебского района. Начало судебного заседания в 11.00.





Кто именно будет судить витеблянина, пока неизвестно.





Алексей Прохоров признался, что не знал даже о существовании такой статьи в Административном кодексе.





«Впервые с этим сталкиваюсь. Считаю ли я себя виновным? .. Ну, по букве закона, который сейчас действует, так, будто бы я нарушил. Но, с другой стороны, тут же вопрос независимости страны! Так за что тогда судить?..» - сказал Алексей Прохоров.





В то же время политик Павел Северинец узнал, что и его административное дело за размещение в интернете призыва к участию в акции 7 декабря передано в суд. Когда состоится заседание - пока неизвестно.





Напомним, что после участия в акциях в поддержку независимости Беларуси, которые прошли в Минске 7 и 8 декабря, около 30 человек вызвали в милицию для составления протоколов за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.