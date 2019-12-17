



По мнению правозащитника Алеся Беляцкого новая информация, которая появилась в источниках Deutsche Welle, а именно, признание бывшего бойца СОБРа в участии в внесудебных казнях известных оппозиционных политиков, требует обязательного расследования, передает «Весна»





«Юрий Гаравский довольно точно описывает обстоятельства похищения и убийства Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Указывает место убийств, называет конкретных людей, которые брали в них участие. Бездействие следственного комитета в этой ситуации можно будет расценивать как желание властей скрыть страшную правду.





Александр Лукашенко, который в свое время по политическим мотивам фактически прекратил расследование этих убийств, должен сделать все, чтобы оно все-таки произошло. Иначе, неизбежно, подозрение в сокрытии правды будет падать и на него», — отмечает Алесь Беляцкий.