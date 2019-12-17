В России ликвидировали ряд партий, игнорировавших участие в выборах

Как передает "Интерфакс" , об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Такая информация содержится в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем во вторник в "Интерфакс" в ответ на запрос. По данным ведомства, прекратили существование такие политические организации, как "Народная партия "За женщин России", "Альянс зелёных", "Союз Горожан", "Народная партия России", "Социал-демократическая партия России", "Партия пенсионеров России", "Города России" и "Аграрная партия России".





Кроме этого, отметили в пресс-службе, Верховным судом РФ приняты решения о ликвидации трех политических партий, которые еще не вступили в законную силу: Всероссийской политической партии "Народный альянс", Политической партии "Монархическая партия" и Всероссийской политической партии "Честно" /Человек. Справедливость. Ответственность".





Как отметили в ведомстве, в соответствии с планом проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году будут проверены четыре политические партии.