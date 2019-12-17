Оппозиция подала заявку на проведение акций протеста 20 и 21 декабря

20 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу в Санкт-Петербурге, где будут обсуждать интеграционные вопросы. В этот день активисты предлагают собраться на Октябрьской площади.





7 и 8 декабря в Минске прошли три акции против интеграции с Россией. Они не были санкционированы, но милиция не мешала и не задерживала участников. Повестки за участие в несанкционированном массовом мероприятии начали приходить позже. Протоколы были составлены на более 20 человек.