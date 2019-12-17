В эксклюзивном интервью бывший боец Юрий Гаравский подробно рассказал о деталях убийств и похищений в 1999 году экс-главы МВД Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.





Было названо и имя непосредственного убийцы - это Дмитрий Павличенко, многолетний руководитель СОБРа.













Сам отставной полковник в интервью СМИ сразу же начал опровергать свою причастность к убийствам. Правда, сначала он заявил, что знает Гаравского - и тот якобы манипулирует такими заявлениями, а уже спустя несколько минут в интервью другому изданию внезапно заявил, что вообще не знает, кто это такой.





А уже сегодня, 17 декабря, Союз ветеранов спецназа МВД отправил в администрацию Лукашенко вот такое письмо...









Судя по письму, Юрия Гаравского в Ассоциации знают, поскольку он не только бывший боец СОБРа, но и член Ассоциации ветеранов войск спецназначения.



