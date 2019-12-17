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Акела промахнулся. Союз ветеранов спецназа МВД подтверждает личность Гаравского

Вчера DW опубликовало шокирующее для многих признание бывшего бойца СОБРа Юрия Гаравского - он утверждает, что был причастен к так называемому "эскадрону смерти", который занимался устранением оппонентов Лукашенко. Многолетний руководитель СОБРа Дмитрий Павличенко тут же заявил, что среди его подчиненных не было такого человека. Но, оказывается, все-таки был...

Акела промахнулся. Союз ветеранов спецназа МВД подтверждает личность Гаравского
Дмитрий Павличенко
В эксклюзивном интервью бывший боец Юрий Гаравский подробно рассказал о деталях убийств и похищений в 1999 году экс-главы МВД Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского

Было названо и имя непосредственного убийцы - это Дмитрий Павличенко, многолетний руководитель СОБРа.



Сам отставной полковник в интервью СМИ сразу же начал опровергать свою причастность к убийствам. Правда, сначала он заявил, что знает Гаравского - и тот якобы манипулирует такими заявлениями, а уже спустя несколько минут в интервью другому изданию внезапно заявил, что вообще не знает, кто это такой.

А уже сегодня, 17 декабря, Союз ветеранов спецназа МВД отправил в администрацию Лукашенко вот такое письмо... 


Судя по письму, Юрия Гаравского в Ассоциации знают, поскольку он не только бывший боец СОБРа, но и член Ассоциации ветеранов войск спецназначения.

Письмо публикует телеграм-канал Nexta. "Видимо, и правда запахло жареным, раз даже отставники начинают суетиться", - заключает телеграм-канал.
"Белорусский партизан"
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