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"Никаких иллюзий - режим будет карать за защиту независимости"

Заявка на акции в защиту независимости страны 20 и 21 декабря передана в Мингорисполком. Организаторы заявляют об исключительно мирном характере протестов, но готовы к любому развитию событий.

"Никаких иллюзий - режим будет карать за защиту независимости"
Сегодня сопредседатель БХД Павел Северинец, председатель ОГП Николай Козлов и Ян Гриб передали в Мингорисполком уведомление об акциях 20 и 21 декабря в защиту независимости. Акция 20 декабря планируется на Октябрьской площади Минска в 18 часов.

Об этом «Белорусскому партизану» сообщил Павел Северинец.

"В Мингорисполкоме знали, что мы придем. Нас встретили с улыбками и белорусским языком. Приняли уведомление. Мы сказали, что открыты для переговоров с властями города, с милицией, чтобы акция прошла мирно; пригласили их на площадь – они поулыбались. 

Уведомление приняла начальник отдела Ольга Михайловна Гаврутик. Вот, в принципе, и все, - сообщил П.Северинец. – Мы оставили свои телефоны для контактов. Они были сама вежливость. Но придя домой, я получил оповещение, что административное дело за 7 декабря уже передали в суд Фрунзенского района".


Напомним, уже прошли две акции протеста: 7 и 8 декабря, ожидаются еще две: 20 и 21 декабря. 

"Если будут карать по максимуму, то могут составить протокол за участие, протокол за обращение: за четыре акции по минимуму могут составить 8 протоколов, а по максимуму – целая пачка протоколов по части 3 статьи 23.34 КоАП. Многовато, конечно, но что делать? Речь идет о независимости. 

Мы понимаем, что режим будет карать за защиту независимости, иллюзий нет. Каким образом – зависит от приказа. Поскольку я на свободе, другие организаторы – на свободе, думаем, что акции пройдут в формате 7-8 декабря: площадь будет открыта, протесты будут мирными", - подчеркнул Павел Северинец.


"У нас нет никаких иллюзий относительно режима Лукашенко. Он будет торговать страной и наказывать за защиту независимости.

Именно поэтому мы призываем: 
20 декабря в 18 часов. Площадь Калиновского (Октябрьская)

ЗАЩИТИМ НЕЗАВИСИМОСТЬ ВМЕСТЕ!", - резюмировал Северинец
"Белорусский партизан"
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