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Как выглядит место возможного убийства Гончара и Красовского под Бегомлем

41-летний Александр Гаравский, который назвал себя бойцом белорусского «эскадрона смерти» и рассказал, как участвовал в похищении и убийстве противников Александра Лукашенко 20 лет назад, описал место предполагаемого убийства бывшего вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского в 1999 году.

Как выглядит место возможного убийства Гончара и Красовского под Бегомлем
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2-мэтровая агароджа вакол былой базы
Корреспонденты Свободы посмотрели, как сейчас выглядит это место.

Гаравский утверждает, что 19 сентября 1999 года он участвовал в похищении и убийстве Гончара и Красовского. Последних якобы застрелил тогдашний командир СОБРа Дмитрий Павличенко. Произошло это на законсервированной военной базе в 5 километрах от Бегомля, где базировался «СОБР». Там же и закопали тела оппонентов Лукашенко и их джип.

Корреспонденты Свободы добрались до бывшей базы, которую местные жители называют метеостанцией, так как когда-то там располагалась воинская метеостанция, а затем и часть МЧС.

Оказалось, что 5 лет назад объект площадью 2 на 3 километра выкупил бизнесмен Дмитрий Петрович (фамилию он не назвал).


Внутри территории, огороженной 2-метровым забором, есть «несколько корпусов, старая казарма». Собственник, который собирается запустить здесь деревообрабатывающее производство, сказал, что на его территории нет объектов, о которых упоминается в свидетельствах Гаравского. Публикацию он читал.

Однако охранник на КПП объекта Тимофей показал место, где вероятно была упомянутая полоса препятствий. Она базируется за территорией базы, с противоположной от КПП стороны.

Там корреспонденты Свободы увидели старые ворота с замком. Через них можно было выезжать с территории базы в лес, к полосе препятствий.

За 150 метров от заднего входа корреспонденты нашли признаки бывшей полосы препятствий - сгнившие бревна, столб от шлагбаума ...

Также на заросшей лесом территории есть бетонные конструкции, напоминающие очистные сооружения.
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