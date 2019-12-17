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Что с Петром Маркеловым? К нему на Окрестина в третий раз не пустили адвоката

Адвокат Альвина Мингазова третий день не может попасть к Петру Маркелову, который отбывает административный арест в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Об этом в Фейсбуке сообщает "Правовая инициатива".


Администрация ЦИП каждый раз заявляет адвокату, что нет свободных комнат для ее встречи с клиентом. Эти отговорки Мингазова слышала 13 и 16 декабря.

Тем временем мать Маркелова написала, что на Окрестина отказались принимать передачу, которую принесла его тетя: "Только что звонила тетя Петра, сказала, что от нее не приняли передачу. Сначала начали принимать, проверили документы, разложили продукты, взяли бланк. Но потом принимающий решил позвонить, уточнить, можно ли у тети принимать. И отказал. Сейчас собирается ехать бабушка".


Петра Маркелова осудили на 14 суток. Во время выборов 17 ноября он как наблюдатель требовал провести переучет голосов. Из участка его вытащили милиционеры, заломав руки. В суде Маркелова признали виновным в хулиганстве.

Из тюрьмы он передал матери, что его держат в антисанитарных условиях, и попросил встречи с адвокатом, чтобы написать жалобу. 

Однако адвокат до сих пор не может встретиться с ним.
Источник: euroradio.fm
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