Об этом в Фейсбуке сообщает "Правовая инициатива".









Администрация ЦИП каждый раз заявляет адвокату, что нет свободных комнат для ее встречи с клиентом. Эти отговорки Мингазова слышала 13 и 16 декабря.





Тем временем мать Маркелова написала, что на Окрестина отказались принимать передачу, которую принесла его тетя: "Только что звонила тетя Петра, сказала, что от нее не приняли передачу. Сначала начали принимать, проверили документы, разложили продукты, взяли бланк. Но потом принимающий решил позвонить, уточнить, можно ли у тети принимать. И отказал. Сейчас собирается ехать бабушка".









Петра Маркелова осудили на 14 суток. Во время выборов 17 ноября он как наблюдатель требовал провести переучет голосов. Из участка его вытащили милиционеры, заломав руки. В суде Маркелова признали виновным в хулиганстве.





Из тюрьмы он передал матери, что его держат в антисанитарных условиях, и попросил встречи с адвокатом, чтобы написать жалобу.





Однако адвокат до сих пор не может встретиться с ним.