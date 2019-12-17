Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Экс-президент Пакистана приговорен к смертной казни

Экс-президент Пакистана Первез Мушарафф приговорен к смертной казни

Экс-президент Пакистана приговорен к смертной казни
Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщила Gulf News.

В частности, Мушарраф обвиняется в нарушении положений конституции в 2007 году, когда ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Как сообщает газета, приговор может быть обжалован.

76-летний Мушарраф в настоящее время находится в Дубае, куда уехал на лечение в 2016 году. 

По данным газеты, он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем, которые представляют угрозу его жизни.

Мушарраф находился на посту президента Пакистана в период с 2001 по 2008 годы.
Источник: echo.msk.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru