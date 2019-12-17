Экс-президент Пакистана приговорен к смертной казни
Экс-президент Пакистана Первез Мушарафф приговорен к смертной казни
Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщила Gulf News.
В частности, Мушарраф обвиняется в нарушении положений конституции в 2007 году, когда ввел в стране режим чрезвычайного положения.
Как сообщает газета, приговор может быть обжалован.
76-летний Мушарраф в настоящее время находится в Дубае, куда уехал на лечение в 2016 году.
По данным газеты, он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем, которые представляют угрозу его жизни.
Мушарраф находился на посту президента Пакистана в период с 2001 по 2008 годы.
Источник: echo.msk.ru
11:07 17/12/2019
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