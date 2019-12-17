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Сиваков - о признаниях экс-бойца СОБРа: Когда у нас там встреча Лукашенко и Путина?

Бывший министр МВД Юрий Сиваков прокомментировал громкие заявления спецназовца Юрия Гаравского о причастности к убийству известных оппозиционных политиков.

Сиваков - о признаниях экс-бойца СОБРа: Когда у нас там встреча Лукашенко и Путина?
Напомним, в интервью экс-бойца СОБРа прозвучало, что глава внутренних войск лично знал о происходящем. Юрий Сиваков опроверг эти обвинения, выразив уверенность, что подобный материал сделан по конкретному политическому заказу.

— Я вам скажу, что материал такой добротный, сделанный профессионально, на высоком техническом уровне и, чувствуется, на хорошей такой кухне. Главное — вовремя. Когда у нас там встреча Лукашенко и Путина? 20 декабря? И мне кажется, что это даже не десерт, а только закуска. Должны еще появиться и первое блюдо, и второе, и третье, — заявил Юрий Сиваков в интервью Нашай ніве.

Тем не менее экс-министр конкретно не назвал «заказчика».

— Об этой кухне можно только догадываться. Мне кажется, что такие козыри заранее готовятся. Они где-то лежат, ждут момента истины, вбрасывания в общество. Но я хочу сказать, что этот материал, из всех тех, что были раньше, самый профессиональный, — отметил Сиваков.


Вместе с тем он отметил, что отдельные моменты, изложенные в интервью, соответствуют действительности. В частности, тот факт, что в спецподразделении его звали Дед.

Напомним, ранее интервью Гаравского прокомментировал и командир СОБРа Дмитрий Павличенко

Правда, сделал два противоречивых заявления. В интервью TUT.BY он подробно рассказал о Гаравском и его службе, а в интервью «Нашай ніве» заявил, что вообще не знал такого человека.
Источник: gazetaby.com
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