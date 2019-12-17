"Предал нацию": в США юридически обосновали импичмент





Об этом сообщает CNN.





Текст обоснования изложен на 658 страницах.





В отчете говорится, что Трамп "предал нацию, злоупотребляя своим высоким постом, чтобы привлечь иностранную силу к подрыву демократических выборов".





В документе обобщены доказательства по делу импичмента, собранные комитетом по разведке Палаты представителей, и сказано, что Трамп "продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности и Конституции, если ему позволят остаться на своем посту".





Трамп столкнулся с двумя статьями импичмента: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Президента обвинили в давлении на Украину с целью расследования против его политического соперника Джо Байдена, с использованием военной помощи в качестве рычага влияния.





Палата представителей проголосует в среду по статьям импичмента, одобренными на прошлой неделе комитетом по судебным вопросам Палаты представителей.





Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому есть большая вероятность, что статьи будут утверждены. В случае положительного голосования, дело перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно отстранить Трампа с поста. Большинство в Сенате имеют республиканцы.





Если Палата представителей одобрит статьи, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.