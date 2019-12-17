







К такому мнению пришли журналисты «Слідство.Інфо», передает УНИАН





Журналисты получили документ экспертизы, которую Аваков назвал "решающей" для ареста подозреваемых в убийстве. По их мнению, экспертиза не содержит однозначных выводов, что персонажи на видео и подозреваемые – одни и те же лица.





Так, четверо экспертов проанализировали, может ли быть детский хирург Юлия Кузьменко женщиной-киллером, которая подложила взрывчатку под автомобиль Шеремета, а утром привела ее в действие.





Один эксперт не смог идентифицировать их как одного человека. Психологическая экспертиза показала, что может. Портретная не смогла дать четкого ответа. Экспертиза походки назвала доказательства «условно-достаточными» для того, чтобы утверждать идентичность лиц.





Аваков также опирается на выводы британского эксперта-криминалиста Ивана Бирча. Журналисты проанализировали результаты предыдущей экспертизы британца от 1 октября. Согласно экспертизе Бирча, женщины, зафиксированные на трех видео, могут быть одним человеком. Согласно документу, женщина, снимавшая на мобильный телефон расположение камер, женщина, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая могла подорвать авто Шеремета, – с существенной вероятностью один и тот же человек. Это означает, что все три человека – Кузьменко, а не арестованная Яна Дугарь.





В то же время, по словам расследователей, доказать сходство крайне сложно, если сравнить фотографию Кузьменко и персонажа на видео. Журналисты также предполагают, что данная экспертиза Бирча "могла поставить под сомнение выводы следователей и разрушить стройный рассказ", поэтому не была обнародована.







