В Белорусском государственном медицинском университете общий хохот вызвал диалог Александра Лукашенко со студенткой, пишет ex-press.by





БГМУ глава государства посетил в пятницу тринадцатого. Канал «Беларусь 1» показал более чем часовую телеверсию общения Лукашенко со студентами. В конце встречи с вопросом к главе государства обратилась пятикурсница Инна Дубовская.





Скриншот видео «Беларусь 1»





Студентка стоматологического факультета спросила у Лукашенко, как он проводит новогодние праздники. В ответ глава Беларуси рассказал, что 20 декабря ему предстоит встреча с Владимиром Путиным, после которой возможно последует «еще несколько раундов переговоров по больным вопросам» – «чтобы жить в будущем году нормально».





— Поэтому какой тут, Инна, праздник? — обратился Лукашенко к студентке. — Я вижу, ты меня пригласить куда-то хочешь? Нет? Тут нет твоего молодого человека? А то я тут языком брякнул, а он будет терзать тебе душу вечером. Я пошутил.





Но реакция студентки была неожиданной:





— С президентом — куда угодно.





— Вот это молодежь, — под общий хохот заявил глава государства и обратился к аудитории. — А чего не аплодируете?.. Правильно, Инна, я человек спокойный, ты со мной можешь куда угодно. Тем более повод есть — я же твой президент. А ты — моя девушка в моей стране. Мне очень приятно. Спасибо.





Завершила общение студентка словами, которые вновь вызвав общий хохот.





— Спасибо большое за ваш ответ. Отдельное спасибо за приглашение во Дворец Независимости.





Добавим, что осознанно или нет, глава Беларуси в общении с пятикурсницей сделал отсылку к известной фразе из культовой комедии «Кавказская пленница». Функционер районного масштаба товарищ Саахов, пожелавший жениться на студентке, для чего пошел на ее похищение, с сожалением сказал: «Да, плохо мы ещё воспитываем нашу молодежь».











