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Сибирь прекрасна! В России решили ограничить сотрудникам ФСБ право на выезд за границу

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ограничил право на выезд из России бывших сотрудников ФСБ.

Об этом сообщает  российский официальный интернет-портал правовой информации.

Авторы закона заявляли, что он необходим для защиты сотрудников органов безопасности в связи с напряженной международной обстановкой и якобы "откровенно враждебными действиями и провокациями" со стороны иностранных государств в отношении РФ.

Решения об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности будет определять ФСБ. Ожидается, что запрет будет введен в отношении тех, кому были доступны сведениях особой важности или совершенно секретные сведения.

Максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.
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